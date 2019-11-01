"От сердца к сердцу": акция фонда "Ашана" пройдет в Москве

Благотворительная акция "От сердца к сердцу" состоится 2 ноября с 19:00 до 22:00 в Москве, на улице Вавилова, 5.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная акция "От сердца к сердцу" пройдет в Москве, сказала в интервью Sputnik директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"В рамках международного благотворительного проекта "От сердца к сердцу", который ведет руководитель отдела по внешним связям КБФ "Ашана" Есма Хагба, проходит уже пятая акция такого рода", - сказала она.

На благотворительном вечере выступит эстрадно-джазовый ансамбль "Каданс" под руководством Александра Алавердяна.

"Ансамбль "Каданс" уже давно хотел принять участие в нашем выездном международном проекте. Сейчас появилась такая возможность. Когда мы узнали, что ансамбль едет в Москву и хочет принять участие в проекте "От сердца к сердцу", мы организовали такое мероприятие", - сказала Джинджолия.

Собранные средства будут направлены на лечение Элины Календжян с диагнозом "врожденная дисплазия и вывих обоих тазобедренных суставов".

"Подобные акции, которые были до этого за пределами республики, показали, что они проходят достаточно активно. В основном в акции принимают участие представители нашей диаспоры, но хотелось бы, чтобы сами жители Москвы поддерживали наши мероприятия", - отметила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана".

На проведение двух операций Элине Календжян необходимо собрать 260 тысяч рублей.

"Мы понимаем, что этим концертом сумма не будет закрыта, но любая сумма для нас будет хорошим подспорьем в сборе средств", - подчеркнула Мактина Джинджолия.

В рамках благотворительного вечера ансамбль "Каданс" исполнит мировые хиты, а специальным гостем акции станет лауреат международных фестивалей, певица Милена Барциц.

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