Памятник советским героям-подводникам Балтики демонтировали в Риге

В Латвии множество таких памятников. Подобные монументы обычно ставили возле военных частей. После того как в 1994 году российские войска покинули Латвию, за некоторыми из этих памятников продолжали ухаживать.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован, передает Sputnik Латвия.

На месте весьма внушительного монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники, на которой его, видимо, вывезли.

По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром.

По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам Балтики как раз не был запущен. О нем заботились общественники из местного объединения моряков.

Историк отметил, что в договоре Латвии с Россией о защите памятников не указан список защищенных объектов, также там нет пункта, в котором говорилось бы о восстановлении испорченных памятников. То есть если памятник демонтировали, взорвали, увезли, Латвия имеет полное право забыть об этом монументе навсегда, отметил Ржавин.

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