17:01 01 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск

Памятник советским героям-подводникам Балтики демонтировали в Риге

© Sputnik / Sergey Melkonov
В мире
Получить короткую ссылку
33 0 0
Sputnik Абхазия

В Латвии множество таких памятников. Подобные монументы обычно ставили возле военных частей. После того как в 1994 году российские войска покинули Латвию, за некоторыми из этих памятников продолжали ухаживать.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован, передает Sputnik Латвия.

На месте весьма внушительного монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники, на которой его, видимо, вывезли.

© Видео Sputnik/RUPTLY/AP
Ни шага без русофобии: о чем говорили президенты Латвии и Литвы на Генассамблее ООН

По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром.

По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам Балтики как раз не был запущен. О нем заботились общественники из местного объединения моряков.

Историк отметил, что в договоре Латвии с Россией о защите памятников не указан список защищенных объектов, также там нет пункта, в котором говорилось бы о восстановлении испорченных памятников. То есть если памятник демонтировали, взорвали, увезли, Латвия имеет полное право забыть об этом монументе навсегда, отметил Ржавин.

Читайте также:

Теги:
СССР, Латвия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Уличные протесты, парад "зомби" и извержение вулкана: лучшие фото недели
Против ПРО: Минобороны России показало видео перевооружения ракетного полка
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться