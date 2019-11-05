Один из самых длинных тоннелей России закрылся на ремонт в Сочи

Ремонт шестого по протяженности автомобильных тоннеля в России продлится год, вновь открыть дорогу планируют в декабре следующего года.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Один из самых длинных тоннелей в России в составе автодороги "Обход Сочи" закрылся на капитальный ремонт, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье".

Для проезда будет закрыт участок трассы от автодорожной развязки с улицы Пластунской до пересечения с дублером Курортного проспекта и улицей Егорова в микрорайоне Мамайка.

"В составе Обхода Сочи, который являлся основой маршрута перевозки грузов при подготовке к Олимпийским играм 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, шестой "Мамайский" тоннель успешно функционировал в режиме высокой загрузки на протяжении десяти лет. Капитальный ремонт продлится немногим более года и позволит обеспечить искусственному сооружению нормативные транспортно-эксплуатационные характеристики при дальнейшей работе. Вновь движение по отремонтированному тоннелю планируется открыть 1 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

По данным управления, тоннель №6 ("Мамайский") автодороги "Обход Сочи" находится на шестом месте среди самых длинных автодорожных тоннелей России, также занимая второе место среди наиболее протяженных автодорожных тоннелей на территории Южного федерального округа. Его длина 2,619 тысячи метров.Его длина 2,619 тысячи метров.

© Foto / Тонельстройпроект Схема транспортной развязки

Отмечается, что при транзитном проезде из микрорайона Мамайка на въезде в центр Сочи со стороны Дагомыса и Джубги в направлении микрорайонов Хоста и Кудепста, а также Адлерского района Сочи и Красной Поляны, и в обратном направлении для всех видов транспорта оптимальным станет движение по федеральной дороге А-148 - дублер Курортного проспекта.

ФКУ Упрдор "Черноморье" рассчитывает, что закрытие тоннеля не окажет значительного влияния на транспортную обстановку, так как логистический потенциал дублера Курортного проспекта имеет необходимый запас пропускной способности и позволит достаточно эффективно перераспределить транспортные потоки в центре Сочи на время проведения капитального ремонта тоннеля.

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