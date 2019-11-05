Погрузка последней партии белух из "китовой тюрьмы" началась в Приморье

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Последнюю партию из 50 белух, оставшихся в китовой тюрьме в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка животных началась утром во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент России Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток.
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