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Косатки и белухи в приморской бухте Средняя

Погрузка последней партии белух из "китовой тюрьмы" началась в Приморье

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
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Sputnik Абхазия

Погрузка последней партии белух из "китовой тюрьмы" на суда для отправки к месту выпуска займет не менее двух дней, животных выпустят в Японское море.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Последнюю партию из 50 белух, оставшихся в китовой тюрьме в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка животных началась утром во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

© Sputnik / Виталий Аньков
Косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в июле в Охотское море
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Всемирно известный исследователь Кусто посетил “китовую тюрьму”
© RUPTLY.
Спасти косаток: исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму"

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент России Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток.

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