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Пирамиды Хафрена и Хеопса

Гробницу-катакомбы с древними мумиями нашли японские археологи в Египте

CC0 / Simon / пирамида
В мире
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Sputnik Абхазия

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI - XXIX века до нашей эры).

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Совместная египетско-японская археологическая миссия, работающая на раскопках в северной части древнеегипетского некрополя в Саккаре в окрестностях Каира, обнаружила уникальную гробницу-катакомбы с мумиями, относящуюся к римскому периоду I-II века нашей эры, сообщили в министерстве по делам памятников древности Египта, сообщает РИА Новости.

Администрация археологического комплекса пояснила, что открытие было сделано в той части Саккары, которая раньше никогда не исследовалась.

"Катакомбы состоят из глиняного кирпичного строения с внутренней лестницей, спускающейся в вырубленные в известняковой породе помещения", - рассказал журналистам японский археолог Нузумо Кавай. По его словам, в нише гробницы ученые обнаружили каменное панно с вырезанными древнеегипетскими богами и греческими надписями, несколько статуй иии мумии.

По словам представителей министерства, гробница стала первым захоронением римского периода, обнаруженным в Саккаре.

Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.

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