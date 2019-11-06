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Курение, шизофрения и депрессия: генетики нашли взаимосвязь

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Sputnik Абхазия

Ученые выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает работу серотонина и дофамина. Эти нарушения способствуют развитию шизофрении и депрессии.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Курение может спровоцировать возникновение шизофрении и депрессии, практически в два раза увеличивая риск развития этих душевных расстройств. Об этом сообщили британские генетики, результаты исследования которых опубликованы в журнале Psychological Medicine, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Денис Абрамов
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Британские исследователи проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства. Оказалось, что люди, страдающие шизофренией и депрессивными расстройствами, прибегали к этой пагубной привычке значительно чаще, чем другие участники научного эксперимента.

Помимо этого, британцы, страдающие никотиновой зависимостью, более чем вдвое чаще становились шизофрениками, чем некурящие испытуемые.

Эксперты пришли к выводу, что никотин нарушает работу серотонина и дофамина, в связи с чем увеличивается риск развития психических отклонений.

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