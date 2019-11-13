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Венеция уходит под воду: паводок достиг рекордной отметки

© AP Photo. Luigi Costantini
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Sputnik Абхазия

Венеция переживает период "высокой воды" в среднем каждые четыре года. Но как правило, вода не поднимается выше 110 сантиметров, заливая около 10% города.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров, сообщают городские власти.

Отмечается, что паводок выше 140 сантиметров заливает 90% города.

"187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории", - сообщает мэрия в Twitter об отметки паводка.

В 1966 году, когда был зафиксирован самый высокий уровень воды, из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие города, в том числе и Флоренция.

Под водой полностью находится площадь Святого Марка. Также затоплен одноименный собор, повреждена его часть, отреставрированная накануне.

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Публикация от VENICE VENEZIA (@veneziacityitaly)

Власти Венеции сообщили, что объявят в среду режим бедствия, обращаясь к правительству Италии за помощью. Мэр Венеции Луиджи Бруньяно считает, что ситуация в городе - последствия глобального потепления.

Мэрия также сообщила, что попросит власти региона Венето объявить кризисную ситуацию, чтобы затем просить центральное правительство в Риме ввести режим чрезвычайной ситуации.

Метеорологи предупреждают, что за небольшой передышкой 13 и 14 ноября последует усиление дождей из-за северного циклона.

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