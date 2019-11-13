Венеция уходит под воду: паводок достиг рекордной отметки

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров, сообщают городские власти.
Отмечается, что паводок выше 140 сантиметров заливает 90% города.
"187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории", - сообщает мэрия в Twitter об отметки паводка.
Situazione drammatica pic.twitter.com/gS63ZK2j3Q— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019
В 1966 году, когда был зафиксирован самый высокий уровень воды, из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие города, в том числе и Флоренция.
Под водой полностью находится площадь Святого Марка. Также затоплен одноименный собор, повреждена его часть, отреставрированная накануне.
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Власти Венеции сообщили, что объявят в среду режим бедствия, обращаясь к правительству Италии за помощью. Мэр Венеции Луиджи Бруньяно считает, что ситуация в городе - последствия глобального потепления.
Мэрия также сообщила, что попросит власти региона Венето объявить кризисную ситуацию, чтобы затем просить центральное правительство в Риме ввести режим чрезвычайной ситуации.
Метеорологи предупреждают, что за небольшой передышкой 13 и 14 ноября последует усиление дождей из-за северного циклона.
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