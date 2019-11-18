«Коллайдер счастья»: в Москве назвали лучших абхазских знатоков

Семь московских команд зимнего чемпионата Московской абхазской диаспоры по спортивной версии "Что? Где? Когда?", соревнуясь в интеллектуальных баталиях, больше двух часов боролись за звание победителя.

Молодые абхазские знатоки показали высокий уровень знаний, умение тонко мыслить и находить необычные пути решения поставленных задач.

Анжелика Бения, Sputnik

Эмоциональный чемпионат

"Впервые, когда я оказался на родной сухумской набережной, я встретил Светлану Джергения, которая пошутила, что мое настоящее имя Дырмит Минчба", - заряжал энергией юмора молодых интеллектуалов ведущий вечера ЧГК режиссер, лауреат "Золотого лавра", номинант "Тэфи" Дмитрий Минченок.

Зимний чемпионат московского ЧГК был эмоциональным. Начиная с первого тура несколько команд шли ноздря в ноздрю, и интрига сохранялась до последнего вопроса. После каждого ответа за столами то тут, то там слышались победные возгласы. На дружеский лад это настраивало, но вызывало волнение даже у опытных игроков.

Сыграв всего дважды в составе команды "Киригами", хочу дать совет новичкам. Запомните! Основное правило игры внутри команды: чтобы выигрывать, нужно не стесняться озвучивать все версии, приходящие в голову. Перед игрой приходится напоминать себе об этом, но в процессе эта напоминалка выключается. Предлагайте все, что в голову придет, если вашу версию не услышали, повторяйте и активно участвуйте в обсуждениях.

Спортивная версия игры ЧГК не сильно отличается от классической, которая проводится в Нескучном саду. Основное отличие – команды на турнирах соревнуются не со зрителями, а между собой, отвечая на одинаковые вопросы. Ответы не оглашаются вслух, а сдаются на бланках. Пакет московской игры содержал 40 вопросов. Это были различные факты из литературы, биологии, истории и других областей знаний.

Игроки часто отмечали, что вопросы сложные, благодаря чему играть стало интереснее. Их автор Павел Солахян уже восемь лет придумывает вопросы для официальных соревнований, которые проходят в Абхазии. До этого, начиная с 2006 года, он приезжал на летние каникулы в Сухум, проводил тренировочные игры в Доме юношества.

"Большую часть детства я провел в Абхазии, хорошо знаю Сухум и с удовольствием приезжаю в среднем два раза в год. Чтобы создать вопросы, как-то связанные с абхазской тематикой (у нас обязательно бывает тематический тур), я изучаю литературу об Абхазии – от публицистики и до художественных произведений. Кроме того, смотрю материалы СМИ. Местами встречаются довольно любопытные факты, которые стоят вопроса. Все-таки здесь многовековая история, которая соединила множество культур. Первые игры для московской диаспоры были несколько проще тех, что я пишу для уже опытных абхазских знатоков, но постепенно я немного повысил сложность, понимая, что москвичи тоже делают шаги вперед в этой игре", – отметила Павел Солахян.

Формат высокоинтеллектуального общения

Ежегодно ЧГК абхазской диаспоры приглашает на игру две команды из Карачаево-Черкесской республики, представителей братского народа Абхазии.

Капитан команды "Красновосточный экспресс" Омар Озов рассказал, как команде, которая в прошлой игре не была в числе лучших, удалось попасть в тройку сильнейших.

"На прошлой игре слабым нашим местом оказалась история Абхазии. На этот раз мы серьезно готовились к блоку абхазских вопросов. Разделили темы между игроками, я прочел книгу по истории Абхазии, которая сегодня не пригодилась. Мы довольны результатом, ответили на многие вопросы, связанные с абхазской тематикой. На всех площадках звучит, что абазины и абхазы один народ. Эта игра хороший повод для знакомства с Абхазией. Мы предложили организаторам внести вопросы связанные и с абазинами. Если на следующей игре такие вопросы будут, это мотивировала бы ребят познакомиться с историей абазинского народа. Такое сближает больше, чем тысячи тостов во время застолья", – сказал Омар Озов.

Капитан другой приглашенной команды "QuizHunters" Руслан Койчев основной причиной участия его команды в игре назвал – причастность к абхазской диаспоре.

"Все в нашей команде родом из Карачаево-Черкессии, многие из города Черкесск, работаем в Москве. Мы абазины, считаем себя и абхазов единым народом. Когда наша диаспора организовывает такие игры, мы не можем оставаться в стороне. Это еще и знакомство с новыми людьми. Мы узнаем что-то новое, показываем свои знания. Такой формат высокоинтеллектуального общения лучше, чем, к примеру, с шашлыками на поляне. Шансов на победу у нас было мало, но каждый из нас повседневно что-то читает об Абхазии, информацию эту мы пытаемся использовать в играх", – поделился Руслан Койчев.

"Дирижер" команды



Как правильно заметил ведущий вечера, с каждым годом игра становится все моложе. Для студента Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба эта первое ЧГК.

При формировании команды в рамках университета есть опасность, что не хватит знаний в некоторых предметных областях. Для успешной игры не обязательно, чтобы игроки играли вместе со школьной скамьи. Хотя, безусловно, чем дольше игроки взаимодействуют, тем лучше они понимают друг друга, считает будущий дирижер, который играл в составе команды "МГИМО Jr". Он рассказал, понравилось ли ему "дирижировать" своей первой командой.

"Интеллектуальным играм сегодня, как ни странно, не хватает массовости. Хочется, чтобы в ЧГК играли больше команд. Со своей я познакомился во время игры. Меня пригласил друг. Я опоздал, и меня выбрали капитаном. Во время игры я себя им не чувствовал, все были равны. Мне понравилось. Эта игра заставляет мыслить нетривиально, способствует повышению уровня эрудиции. Хотелось, чтобы было больше вопросов, связанных с искусством, но, в целом, я доволен", – поделился Барас Куджба.

Победитель

По результатам шести раундов, как и на прошлой игре, победу одержала команда "Киригами". С разницей в один бал серебряным призером стала команда "Красновосточный экспресс", бронзу разделили две команды – "Абхазское игристое" и "CarpeDiem". Вместе с автором сей статьи в победившей команде сыграли: Амра Барганнджия, Астамур Багапш, Валентина Агрба, Даут Корсая и Турна Ашхацава.

Призом команды "Киригами" стали шесть пригласительных билетов на премьеру спектакля "Коллайдер счастья" по пьесе Дмитрия Минченка.

Большинство команд формируются из друзей, а мы сформировались три года назад из участников незнакомых друг с другом, и за это время сблизились, поделился капитан команды "Киригами" Астамур Багапш.

© Foto / Амра Барганджия «Коллайдер счастья»: в Москве назвали лучших абхазских знатоков

"Игры проводятся уже третий год, и за это время изменился состав участников, можно заметить, что появляются новые, очень молодые команды. У нашей команды результаты постоянно улучшались, мы начинали со скромных мест в таблице и с каждой игрой занимали места повыше, наконец, стали побеждать. Видимо, это стимулирует нас, и нам пока не надоело побеждать. Кроме того, у нас сформировалась хорошая атмосфера в команде, мы не хотим терять контакт, а игра нас объединяет. Мы перед турнирами проводим онлайн тренировки, иногда встречаемся", – сказал Астамур Багапш.

Спасатели русского языка

Отметить лучшего игрока в команде решили интересным сюрпризом. Член жюри продюсер Геннадий Каганович от магазина и студии проката смокингов и фраков лучшему игроку из каждой команды пообещал подарить по смокингу. Команда "Киригами" посовещалась и решила, что смокинг заслужила Валентина Агрба.

Геннадий Каганович поделился впечатлениями после игры, на которой он впервые присутствовал.

"Интересные вопросы, многое для меня было открытием сегодня. В процессе игры я читал про Дмитрия Георгиевича, которого Мария Федоровна пыталась продвинуть в русские монархи. Ребята, это кино! Наследник абхазского престола должен был стать русским царем. Потрясающая история. Я очень редко бываю в такой приятной среде. Часто отмечаю, что перспективы русского языка не очень хорошие. Мы с моими товарищами и коллегами говорим, что единственная надежда на сохранение русского языка находится на Кавказе. Сохранить самостоятельно русский язык мы не сможем. Некоторые мои коллеги по цеху говорят, что я спятил, но сегодня я еще раз убедился, что если не вы - больше некому. Изумительно красивые люди, вы говорите на прекрасном русском языке. Мечтаю, чтобы мои дети, которые родились и выросли в Европе, увидели вашу способность искусно пользоваться русским языком и эту атмосферу игры", – сказал Геннадий Каганович.

В поддержку Кагановича и его коллег, которые считают, что на Кавказе хороший уровень русского языка, высказалась и член жюри, член правления Московской абхазской диаспоры Эсма Хагба.

"Когда я работала в министерстве культуры России, я ездила в Абхазию на командировки, участвовала в конференциях, на которых мои соотечественники демонстрировали высокохудожественный русский язык. Мои коллеги были потрясены. Носители абхазского языка так здорово говорили на русском языке. Ко мне подходили и говорили, что в России на языке Толстого уже не говорят. Действительно, у нас золотая молодежь. Приятно, что она высокоинтеллектуальная", – добавила Эсма Хагба.

Сюрприз в "черном ящике"

Оправдалось ли ожидание организаторов игр, рассказал председатель жюри, исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

"Отрадно видеть, что мы умеем проводить интеллектуальные вечера и показывать другим хороший пример. Мы, наконец, нашли хороший способ проведения досуга. Были опасения, так как не было ажиотажа, как в прошлых играх, но команды пришли. Вопросы были сложные, чувствовалось напряжение. Мы довольны, этого мы и хотели, чтобы люди полностью были вовлечены в игру и не расслаблялись. Усложнить вопросы было правильным решением, так как это повышает интерес и рвение нашей молодежи не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться. У нас есть мысли со следующего года, суммируя результаты сезонов, проводить в конце года финальную игру", – отметил Даур Барганджия.

Подготовкой и проведением этого турнира занимается команда молодых организаторов. Создатели московского ЧГК стараются ежегодно вносить в игру новинки. Таким сюрпризом на последней игре стал "черный ящик".

"Наши игры направлены на популяризацию интеллектуального развития, поднятие статуса эрудированного молодого человека. Мы болеем этой игрой. От организации я получаю большое удовольствие. В каждой игре мы стараемся удивить участников. Сегодня таким долгожданным сюрпризом был "черный ящик". Мы хотим нашу спортивную версию максимально приблизить к классической игре. После каждой мы проводим обсуждение всех минусов и плюсов организации. Мы учтем пожелания участников и в этот раз, постараемся удивить и на следующей игре", – сказала координатор Московской абхазской диаспоры Нара Папба.

Ежегодно в Москве среди абхазских знатоков спортивную версию телевизионной игры "Что? Где? Когда?" организовывает Московская абхазская диаспора. Информационным партнером турнира выступает агентство Sputnik Абхазия, еще один партнер проекта - московский ресторан абхазской кухни "Страна души" - предоставил свое уютное и аутентичное заведение для проведения игры.