Флот России приступил к учениям в Черном море

В маневрах кораблей Черноморского флота будут задействованы истребители Су-30СМ. Действия корабельных сил и выполнение ими учебно-боевых упражнений будут контролировать с использованием беспилотных летательных аппаратов

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Россия приступила к проведению учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Черном море, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В учении задействованы свыше десяти кораблей и авиация.

"Более десяти кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - говорится в сообщении.

В учении задействован фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист", "Ковровец" и суда вспомогательного флота.

В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

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