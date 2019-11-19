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Ликвидирована крупнейшая нарколаборатория в России

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия

Цеха крупнейшей в России нарколаборатории располагались в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе Московской области.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Сотрудники МВД России ликвидировали в Подмосковье крупнейшую в стране нарколабораторию, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

В цехах лаборатории были обнаружены химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались ингредиенты для производства синтетических наркотиков.

По словам Волк, банда продавала запрещенные вещества через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Сети.

В общей сложности изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, более 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.
Судейский молоток
© Фото: rawpixel
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Правоохранителями задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации предприятия.
Возбуждены уголовные дела. Всех задержанных заключили под стражу.

Ранее ФСБ России нейтрализовала один из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который рассылал запрещенные вещества в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Томск и другие российские города.

В ходе спецоперации было изъято 440 килограммов наркотиков, их рыночная стоимость достигает 650 миллионов рублей. Задержаны семь курьеров, развозивших товар по регионам, среди задержанных не было организаторов.

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