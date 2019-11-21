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Тут помню, тут – не помню: слизнякам пересадили память

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Sputnik Абхазия

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе осуществили пересадку памяти от одной морской улитки к другой через инъекцию специфических рибонуклеиновых кислот.

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Долгое время считалось, что память – это результат создания и сохранения электрических разрядов, которые возникают между клетками нервной системы, но в последние несколько лет в этой анатомической структуре были обнаружены энграм-нейроны.

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© Фото: Depositphotos / sudok1
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Они оказались, по предположению экспертов, физическими "боксами" для памяти. Таким образом, был сделан вывод о том, что память имеет не только электрическую, но и химическую природу.

Продолжая исследования, группа ученых из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе во главе с Дэвидом Гланцмэном провели эксперимент, в ходе которого им удалось передать память одного простейшего организма другому благодаря пересадке РНК из энграм-нейронов, сообщает издание EurekAlert.

"Открытие того, что пересадка РНК от одного слизня к другому передает ему память первой особи, стало доказательством того, что воспоминания могут храниться не только внутри синапсов, но и в другом виде. Возможно, в будущем мы сможем подавлять старую память или записывать новую информацию прямо в мозг".

Свое открытие ученые сделали в ходе исследования калифорнийских морских зайцев, крупных ядовитых морских слизней. Эта работа позволила выявить еще более интересные закономерности.

Модель эмбриона в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Ученые вырастили две колонии слизней. Одна жила в безопасных для жизни условиях, а вот вторую через определенные промежутки времени били током, тем самым заставляя слизней переживать за свою жизнь. Через два дня вторая колония выработала особые алгоритмы поведения для того, чтобы избегать опасности.

После этого РНК второй группы пересадили особям из первой. Оказалось, что до этого спокойные моллюски начинали вести себя так же, как и их сородичи, которых били током. Они переживали и съеживались перед очередным разрядом. Таким образом удалось установить, что память может быть не только извлечена, но и передана другому организму.

Биологи уверены, что развитие данного метода позволит в будущем возвращать воспоминания, утраченные на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

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