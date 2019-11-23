Названа новая причина болезни Паркинсона

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Ученые из Финляндии установили, что лечение антибиотиками связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает MedicalXpress.
Руководитель научной группы Филип Шеперьянс, сделавшей открытие, отметил, что у значительной части пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, патология может возникать в кишечнике, задолго до проявления таких симптомов, как тремор, медлительность и мышечная ригидность.
"Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение", — сказал невролог.
Наблюдение ученых привели их к выводу, что употребление антибиотиков было связано с развитием недуга.
Риск возникновения болезни Паркинсона сильнее всего повышали антибиотики широкого спектра действия и действующие против анаэробных бактерий и грибков.
Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддающаяся лечению, ведет к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими дофамина. Недостаток этого вещества в организме приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов.
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