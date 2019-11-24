Археологи нашли клад с золотыми монетами в Краснодарском крае

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Археологи нашли на Таманском полуострове в Краснодарском крае Клад с византийскими золотыми монетами, отчеканенными во второй половине X века, нашли археологи на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

Можно полагать, что клад был сокрыт в конце X или начале XI веков: это время, когда на Таманском полуострове появляется Тмутараканскоое княжество — особое русское территориальное образование, существовавшее в конце X – конце XI веков, до перехода территории под контроль Византийской империи.

Считается, что Тмутараканское княжество включало в себя восточную часть Крыма, и часть современного Краснодарского края вплоть до предгорий Кавказа, но достоверных данных о величине княжества нет. Тмутаракань перешла под власть Киевской Руси во второй половине X века, но когда точно, неизвестно. Возможно, это произошло во время завоевания Хазарского каганата в 965 году князем Святославом, либо во время взятия Корсуни (Херсонеса) князем Владимиром в 988 году.

Клад был спрятан в керамическом сосуде и найден на одном из городищ, жизнь на котором прекратилась примерно в XI веке. Клад состоит из 28 золотых монет византийских императоров. Большую часть клада составляют тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969–976), присутствуют также солиды императора Никифора II Фоки (963–969). На аверсе монет изображен образ Христа. На реверсе монет Иоанна I Цимисхия изображен император Иоанн, благословляемый Богородицей, на реверсе монет Никифора, Богоматерь и император держат крест.

© Институт археологии РАН Золотые монеты византийского императора Никифора II Фоки (963-969). Темрюкский район Краснодарского края, находка 2019 года

Находка передана в музей-заповедник "Фанагория", где монеты будут доступны для дальнейшего изучения и экспонирования.

В Абхазии 2019 год также выдался богатым на археологические находки.

Так, в начале августа абхазские и российские ученые во время раскопок в окрестностях Очамчыры обнаружили глиняную плиту с надписью на арамейском языке. Находку передали на изучение российским коллегам в Санкт-Петербург.

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