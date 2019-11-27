Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

В автобусе находились 39 человек, включая детей. Одной из пострадавших в ДТП россиянок врачи ампутрировали обе руки.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Автобус с российскими туристами, направлявшийся в аэропорт в Доминикане, столкнулся с грузовиком и опрокинулся, сообщает РИА Новости.

В автобусе находились 39 человек, включая троих детей в возрасте 5-ти и 12-ти лет. Никто из них не погиб, но большинство были госпитализированы с тяжелыми травмами и находятся в критическом состоянии.

Пострадавших направили в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где сейчас им проводят операции. Известно, что одной из пострадавших врачи ампутрировали обе руки.

В настоящее время в общей сложности 27 россиян остаются в больницах Доминиканы. При этом врачи сообщают, что жизнь двадцати из них вне опасности, а состояние остальных семи человек находится под вопросом.

Отмечается, что почти все, попавшие в аварию, являются москвичами.

Туристы, которые получили менее серьезные травмы уже покинули больницу, их разместили в гостиницах. При этом семеро из них уже улетели в Москву планировавшимся рейсом.

В июле 2019 года в Абхазии произошли две аварии с участием российских туристов.

12 июля в Гагре легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали.

8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы.

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