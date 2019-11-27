"Новичок" внесли в списки запрещенных химикатов

Очередная сессия конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) началась в Гааге 25 ноября и продлится до 29 ноября включительно.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду консенсусом поддержала предложения по расширению списков запрещенных отравляющих веществ, внеся туда четыре семейства химикатов, в том числе "Новичок", пишет РИА Новости.

По словам генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса, "изменения в списке 1А приложения по химикатам вступят в силу через 180 дней со дня уведомления (о решении), которое осуществит техсекретариат".

Российский постпред при организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявлял ранее, что Россия предложила внести в списки четыре семейства химикатов, в том числе - вещество, которое было найдено в Солсбери и Эймсбери. США, Канада и Нидерланды также выступали с предложением расширить контрольные списки химикатов, запрещенных по конвенции, двумя семействами химических веществ.

По словам представителей российской делегации, исход голосования не означает внесения семейств веществ в список, а лишь запустит процедуру рассмотрения техническими специалистами возможности расширения списка за счет указанных химикатов.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В июле 2018 года – через четыре месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась через несколько дней после отравления и была кремирована, а 45-летний Чарли Роули вскоре был выписан из больницы.

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