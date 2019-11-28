Саркофаги возрастом около трех с половиной тысяч лет нашли в Египте

Длина обнаруженных саркофагов от 180 до 195 сантиметров, они покрыты богатой росписью, по сообщениям министерства по делам памятников древности Египта.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Французские археологи обнаружили три хорошо сохранившихся саркофага возрастом около 3,5 тысячи лет в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта, пишет РИА Новости.

Два саркофага принадлежат женщинам, сообщили в министерстве по делам памятников древности Египта.

"Про третий саркофаг информации немного, поскольку на нем практически нет надписей", - говорится в заявлении ведомства.

Ученые установили, что находка относится к XVIII династии фараонов (1550-1292 года до нашей эры).

Некрополь Эль-Ассасиф расположен на западном берегу Нила на юге страны. Там обнаружены захоронения времен XVIII, XXV и XXVI династий фараонов Древнего Египта.

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