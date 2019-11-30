Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль западной границы России, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и осуществил разведывательный полет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
09:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 ноября 2019 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸
, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹, осуществляет разведывательный полёт вдоль границ Ленинградской,
🇷🇺 Псковской областей. pic.twitter.com/AokVaHCFYS
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России – над Черным морем, у Калининградской области. Их замечают и недалеко от российских баз в Сирии.
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