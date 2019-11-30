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Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40

Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class D. Blake Browning
В мире
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Sputnik Абхазия
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Минобороны России регулярно призывает страны НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако штаб-квартира альянса отвечает на это отказом.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль западной границы России, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и осуществил разведывательный полет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России – над Черным морем, у Калининградской области. Их замечают и недалеко от российских баз в Сирии.

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Теги:
беспилотники, Россия, США


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