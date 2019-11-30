Бродячий пес непредсказуем: что делать, если напала собака

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Бродячие собаки редко нападают на людей, если это не травмированное или больное животное. Об этом рассказал президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский, сообщает РИА Новости.
По его словам, лучший способ обезопасить себя — не ходить по промзонам по ночам и не провоцировать собак. Ни в коем случае нельзя замахиваться на псов. В каждой стае есть самец-лидер, который воспримет это как угрозу для своей самки.
"Если вы бежите по парку, лучше остановиться и не пытаться приблизиться к дереву. Если есть какой-то пахучий предмет, будь то лак, одеколон, парфюм, баллончик, то можно воспользоваться им. Если есть какой-то запах, то никогда собаки не будут с вами связываться", — пояснил Уражевский.
В случае нападения лучше всего прижаться спиной к стене и попробовать подняться повыше.
Если же укуса бродячей собаки избежать не удалось, то необходимо немедленно обратиться к врачу.
Президент Союза кинологических организаций России пояснил, что случаи бешенства в городах встречаются редко, однако подстраховаться будет не лишним.
Уражевский напомнил, что даже кошки могут быть опасны, если неправильно с ними обращаться. Поэтому родителям стоит учить детей, как нужно вести себя с питомцами.
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