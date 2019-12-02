Китай ввел санкции в отношении США

Китай принял решение о введении санкций в отношении США после того, как в Вашингтоне был подписан закон по Гонконгу.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Китай ввел новые санкции против Соединенных Штатов Америки, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин во время брифинга, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Китай приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами

По словам Чуньин, США приняли документ по Гонконгу, проигнорировав протест Китая, что стало "серьезным нарушением права и основных норм международных отношений".

"Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", - также уточнили в МИД республики.

В конце ноября президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. При этом американский лидер подчеркнул, что документ был принят "с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга".

Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии.

С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Тем не менее беспорядки не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. Всего за полгода в Гонконге прошло более 900 демонстраций и маршей, задержано почти шесть тысяч человек.

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