На крючке у аферистов: как защитить банковскую карту от мошенников

Современные преступники умеют не только незаметно воровать телефоны и кошельки, но и уводить деньги с банковских карт. Они придумали для этого множество хитрых способов. Чтобы не попасть в ловушку мошенника, нужно всегда соблюдать несколько важных правил.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Несмотря на простые действия по предупреждению преступлений с банковскими картами, число аферистов очень быстро растет, мошенники используют несколько популярных схем для обмана держателей карт. О действиях обманщиков рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, передает RT.

Одна из схем — звонок о подозрительной операции. Злоумышленник представляется сотрудником банка и просит передать ему полные данные карты, с которой якобы совершено подозрительное действие. Он может запросить трехзначный код безопасности карты, СМС-код или пароли к приложению, что якобы позволит защитить карту, или вовсе перевести деньги персональному менеджеру.

Еще один способ мошенников — предложить онлайн-опрос от имени банка, за который начисляется вознаграждение. Однако ради "премии" клиента попросят совершить "закрепительный платеж" для подтверждения карты. Сбербанк в действительности не проводит платных опросов.

Злоумышленники могут выдать себя за брокеров или дилеров, предлагающих выгодное вложение средств. Кроме того, они могут представиться потенциальными покупателями какой-либо вещи, которую клиент выставил на продажу в сети. Для перевода денег они просят код безопасности или код из СМС, однако эта информация банку не нужна, напомнили в кредитной организации.

В Сбербанке подчеркнули, что не нужно сообщать данные карты и совершать какие-либо операции, если звонок поступил от подозрительных людей.

Эксперт отметил, что не существует ситуаций, при которых нужно диктовать по телефону номер карты или код из сообщения. Такие просьбы должны сразу насторожить клиента банка.

Кроме того, человек может настоять на личном присутствии в отделении банка, чтобы совершать какие-либо операции.

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