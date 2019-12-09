Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

Волкер возглавлял американский центробанк с 1979 по 1987 год при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет, сообщила газета New York Times со ссылкой на родственников.

Главным достижением Волкера считается окончание периода высокой инфляции в США в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

Волкер работал в министерстве финансов при президентах Кеннеди, Джонсоне и Никсоне, где занимался вопросами международной монетарной политики. В ФРС, где он работал с 1975 года, он стремился ограничить снижение регулирования финансовых рынков и предупреждал о резком росте федерального долга при президенте Рейгане.

Associated Press Пол Волкер, Джимми Картер и Уилльям Миллер, август 1979 года.

Волкер в 2009-2011 годах возглавлял Совет по экономическому восстановлению при президенте Бараке Обаме после мирового финансового кризиса.