Вранье государства: Киев "подправил" коммюнике "нормандского саммита"

Донецкая Народная Республика не будет выполнять решения саммита "нормандской четверки" в Париже до тех пор, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится правильный текст итогового коммюнике.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки". Он обратил внимание на то, что в документе говорится о договоренности сторон обсуждать "все правовые аспекты закона об особом статусе" Донбасса.



"Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений", — говорится в комментарии Пушилина.

По словам Пушилина, ни обмен пленными, ни перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут реализоваться до тех пор, пока Киев официально не опубликует верный текст коммюнике без искажений и несогласованных вставок.

Стоит отметить, что Киев спешно поправил ошибки в публикации итогового документа "нормандского саммита".

В настоящее время согласованный текст коммюнике размещен на всех версиях сайта — украинской, русскоязычной и англоязычной.

При этом искажение итогового коммюнике со стороны Киева заметили не только в ДНР, но и на Украине. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвинила власти страны в фальсификации перевода текста итогового документа.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не начал действовать. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

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