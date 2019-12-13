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Государственный флаг США на здании Нью-Йоркской фондовой биржи, расположенной на улице Уолл-Стрит

США исключили из санкционного списка три российские компании

© Sputnik / Вера Голосова
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5 декабря США ввели санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениям.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Минфин США исключил из санкционного списка (SDN-лист) три российские компании, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Из списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) вывели:

  • ООО ЦАО (Курганская область);
  • ООО "Вертикаль",
  • ООО "Юником" (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Эти юрлица добавили в санкционный перечень 5 декабря. Тогда Минфин включил в него 17 граждан России и семь компаний, по мнению ведомства, связанных с киберпреступлениями. За помощь в поимке одного из граждан России Максима Якубца объявлено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов. По словам министерства юстиции США, он пытался похитить 220 миллионов долларов с банковских счетов.

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