США исключили из санкционного списка три российские компании

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Минфин США исключил из санкционного списка (SDN-лист) три российские компании, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Из списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) вывели:
- ООО ЦАО (Курганская область);
- ООО "Вертикаль",
- ООО "Юником" (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Эти юрлица добавили в санкционный перечень 5 декабря. Тогда Минфин включил в него 17 граждан России и семь компаний, по мнению ведомства, связанных с киберпреступлениями. За помощь в поимке одного из граждан России Максима Якубца объявлено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов. По словам министерства юстиции США, он пытался похитить 220 миллионов долларов с банковских счетов.
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