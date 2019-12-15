Песков о России: островок стабильности в океане турбулентности

Пресс-секретарь российского президента считает, что события, происходящие в последние годы в мире, десятилетие назад просто невозможно было предсказать.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Россия остается "островком стабильности" во время перемен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что в современном мире происходят трансформации в дипломатии и международном праве. Более того, некоторые международные организации начинают обесцениваются в мировой политике, уверен он.

"И если бы кто-то спрогнозировал подобные трансформации, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению", — сказал Песков.

Песков также заявил, что Россия стала сильнее в 2019 году.

Читайте также: