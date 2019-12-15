Песков о России: островок стабильности в океане турбулентности

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Россия остается "островком стабильности" во время перемен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — сказал он.
"И если бы кто-то спрогнозировал подобные трансформации, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению", — сказал Песков.
Песков также заявил, что Россия стала сильнее в 2019 году.
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