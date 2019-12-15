15:05 15 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.55
  • EUR69.86
Поиск
Прохожий во время дождя на Красной площади в Москве

Песков о России: островок стабильности в океане турбулентности

© РИА Новости / Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102902/42/1029024238.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191215/1029024279/Peskov-o-Rossii-ostrovok-stabilnosti-v-okeane-turbulentnosti.html

Пресс-секретарь российского президента считает, что события, происходящие в последние годы в мире, десятилетие назад просто невозможно было предсказать.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Россия остается "островком стабильности" во время перемен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — сказал он.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Песков о ядерном разоружении: идеально, но нужны детали этой идеи
Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что в современном мире происходят трансформации в дипломатии и международном праве. Более того, некоторые международные организации начинают обесцениваются в мировой политике, уверен он.

"И если бы кто-то спрогнозировал подобные трансформации, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению", — сказал Песков.

Песков также заявил, что Россия стала сильнее в 2019 году.

Читайте также:

Теги:
Россия, Дмитрий Песков


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победительница с Ямайки и ее соперницы: финал конкурса "Мисс Мира 2019"
Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
Юный русский богатырь: как 11-летний силач поднимает вес вдвое больше своего
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться