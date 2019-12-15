Новой "Мисс мира" стала представительница Ямайки

Финал конкурса "Мисс мира" состоялся в Лондоне. Корону победительнице вручала "Мисс мира — 2018" модель Ванесса Понсе де Леон.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки, передает РИА Новости.

“Той маленькой девочке из Сент-Томаса, Ямайка, и всем девушкам по всему миру – пожалуйста, поверьте в себя. Пожалуйста, знайте, что вы достойны и способны осуществить свои мечты. Эта корона не моя, а ваша. У вас есть цель”, – написала победительница в Twitter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh) 15 Авг 2019 в 7:30 PDT

Девушка учится в Университете штата Флорида. Она изучает психологию и феминологию, а также мечтает стать врачом. На сайте конкурса сообщается, что Сингх исполняет классические оперные произведения. Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. Впервые ее соотечественница получила этот титул в 1993 году. © AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas "Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх с Ямайки

Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признана Суман Рао из Индии.

Представительница России Алина Санько стала одной из 12 полуфиналисток.

Это был 69-й по счету конкурс, на котором жюри выбирало самую красивую девушку мира. За корону боролись 90 участниц из разных стран мира.

В начале недели стало известно, что победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019" стала представительница Южно-Африканской Республики – 26-летняя Зозибини Тунци. Второе место заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье — 25-летняя София Арагон, которая представляла Мексику.

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