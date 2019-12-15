Новой "Мисс мира" стала представительница Ямайки

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки, передает РИА Новости.
“Той маленькой девочке из Сент-Томаса, Ямайка, и всем девушкам по всему миру – пожалуйста, поверьте в себя. Пожалуйста, знайте, что вы достойны и способны осуществить свои мечты. Эта корона не моя, а ваша. У вас есть цель”, – написала победительница в Twitter.
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Девушка учится в Университете штата Флорида. Она изучает психологию и феминологию, а также мечтает стать врачом. На сайте конкурса сообщается, что Сингх исполняет классические оперные произведения.
Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. Впервые ее соотечественница получила этот титул в 1993 году.
Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признана Суман Рао из Индии.
Представительница России Алина Санько стала одной из 12 полуфиналисток.
Это был 69-й по счету конкурс, на котором жюри выбирало самую красивую девушку мира. За корону боролись 90 участниц из разных стран мира.
В начале недели стало известно, что победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019" стала представительница Южно-Африканской Республики – 26-летняя Зозибини Тунци. Второе место заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье — 25-летняя София Арагон, которая представляла Мексику.
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