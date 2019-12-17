Раскрыта загадка истуканов на острове Пасхи

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили нашла научные доказательства того, что статуи истуканов-моаи на острове Пасхи возводились у вулкана Рано Рараку для повышения урожайности земель острова. Об этом говорится на сайте Phys.org.

Ученые объясняют, что химический состав почвы возле Рано Рараку содержит высокую концентрацию фосфора и кальция, а эти элементы необходимы для хорошего урожая. Это говорит о том, что подножие вулкана служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель.

Более того, проведя анализ почвы, учены установили, что в древности здесь действительно выращивали ряд культур.

"Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется", - заявил исследователь Джоанна Ван Тилбург.

Гигантские истуканы-моаи сделали из острова Пасхи одно из самых загадочных мест на Земле, привлекающее толпы туристов. Примерно два тысячелетия назад на острове существовала цивилизация полинезийцев Рапануи. Эта цивилизация исчезла с острова еще до прибытия туда европейцев. Среди причин гибели людей называют истощение ресурсов и войны между разными племенами аборигенов.

Читайте также: