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В ГУМе стартовали Дни новогодних новостей стран Sputnik

© Sputnik / РИА новости
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Новый год 2020 (11)
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Sputnik Абхазия
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Новогодние новости от Sputnik Абхазия появятся на цифровой елке, установленной в московском универмаге, 29 декабря.

СУХУМ,17 дек - Sputnik. Дни новогодних новостей и традиций стран вещания международного агентства и радио Sputnik стартовали во вторник на цифровой елке, установленной в Москве на 1-й линии ГУМа. Ежедневно до конца праздников на бегущей строке арт-объекта медиагруппы Sputnik посетители главного универсального магазина России смогут читать оперативные сообщения, а также забавные и познавательные истории из десятков государств.

© Sputnik / Kirill Kalinnikov
Цифровая елка Sputnik стала частью новогоднего убранства ГУМа
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В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и елка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника. Медиагруппа говорит на 33 языках и досконально знает праздничные традиции многих стран, поэтому познавательная информация будет транслироваться как на русском, так и на национальных языках.

Новогодний марафон Дней стран Sputnik начала Армения. В период подготовки и празднования Рождества христианами западного обряда с 21 декабря эстафету продолжат новости и праздничные истории из Эстонии, Германии, Франции, англо- и испаноязычных стран.

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут до 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-ярмарки.

© Sputnik
Sputnik в ГУМе: цифровая елка будет вещать в Москве на 33 языках

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве. 

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