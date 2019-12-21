В ОБСЕ призвали власти Эстонии воздержаться от давления на журналистов Sputnik

Сотрудникам редакции Sputnik Эстония угрожают уголовным преследованием в случае, если те до 1 января 2020 года не уволятся из российского СМИ.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти воздержаться от давления на журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня".

В субботу в своем Twitter он поддержал журналистов, которым в Эстонии угрожают уголовным преследованием за работу в Sputnik.

I wrote to #Estonia authorities about measures targeting journalists of Sputnik Estonia following individual sanctions against Mr Kiselev. I encourage authorities to refrain from unnecessary limitations on the work of foreign media which can affect the free flow of information. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 21 декабря 2019 г.

​"Я написал эстонским властям по поводу мер, направленных против журналистов Sputnik Estonia после индивидуальных санкций против Дмитрия Киселева. Призываю власти страны воздержаться от ненужных ограничений в работе иностранной прессы, поскольку это повлияет на свободный поток информации", — отметил Дезира.

Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам редакции Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если те до 1 января 2020 года не уволятся из российского СМИ. Ведомство объяснило это необходимостью выполнения санкций, которые в 2014 году были введены против гендиректора МИА "Россия сегодня" (медиагруппа, к которой относится Sputnik — ред.) Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится, и ни в одной стране ЕС подобных мер к его сотрудникам не применяется.

Главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян публично обратилась к эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с призывом не допустить аресты журналистов.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами". Президент Владимир Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать своих журналистов.

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