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Эмануэль Унгаро

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

JEAN-PIERRE MULLER / AFP
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Sputnik Абхазия
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Клиентами Унгаро были такие модницы и красавицы, как Анук Эме, Катрин Денев, Изабель Аджани, Жаклин Кеннеди и Ира фон Фюрстенберг.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, об этом сообщает портал France Info.

Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году совместно с художницей Соней Кнапп он открыл собственный дом моды во французской столице. Пик его популярности пришелся на 1970-1980-е годы. В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей компании модному бренду Salvatore Ferragamo. А в 2004 году и вовсе ушел из моды.

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