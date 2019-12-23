Песков о стрельбе на Лубянке: проявление безумия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на улице Большая Лубянка в центральный аппарат ведомства.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал стрельбу на Лубянке как проявление безумия, от которого не застраховано ни одно государство, передает РИА Новости.

"Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Вот, наверное, что можно сказать", - сказал Песков.

Кроме того, Песко рассказал, что Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке.

"Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда", - рассказал Песков.

Все необходимые меры на Лубянке были приняты оперативно, отметил пресс-секретарь президента России.

"Были предприняты все меры для ликвидации этой ситуации, другого здесь сказать невозможно", - сказал он.

В ходе беседы с журналистами у Пескова спросили, было ли доложено Путину о том, что, по сообщениям СМИ, после ликвидации нападавшего был ранен человек.

"Это надо спрашивать правоохранительные органы. Я не могу вам сказать, я не знаю. Безусловно, президент получил все необходимые оперативные доклады об этом происшествии", - ответил Песков.

В четверг вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

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