"Sputnik.Мнения": европейцы хотят улучшения отношений с Россией

Опрос был проведен для Sputnik News старейшей во Франции компанией IFop, занимающейся опросами общественного мнения, со 2 по 15 октября 2019 года во Франции, Великобритании, Германии и Италии.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Большинство жителей Европы считают необходимым наладить отношения с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса "Sputnik.Мнения".

Вопрос, на который отвечали опрошенные люди, звучал так: "В результате санкций и контрсанкций политические и экономические отношения между Россией и Европейским Союзом продолжают ухудшаться. Хотели бы вы, чтобы отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились в ближайшем будущем?".

© Sputnik «Sputnik.Мнения»: большинство жителей крупнейших стран ЕС хотят улучшения отношений с РФ

В опросе приняли участие 4 012 респондентов в возрасте старше 18 лет. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов хотят, чтобы в ближайшем будущем отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились: 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев. Во всех четырех странах мужчины чаще женщин высказываются за "оттепель" в отношениях России и Евросоюза. Против улучшения отношений между Россией и Евросоюзом в четырех странах чаще выступает молодое поколение (до 35 лет), люди со средним уровнем образования.

"Это свидетельствует о серьезных изменениях в общественном сознании, о новых подходах, которые готовы исповедовать элиты этих стран в отношениях с Российской Федерацией. У людей с более высоким уровнем образованности идея улучшения отношений с Россией более популярна, этому есть объяснение - пример взаимодействия бизнеса России со странами Европы и других стран", - сказал в интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

По словам Олега Барциц, очевиден факт того, что российский инвестиционный рынок весьма привлекателен для потенциальных инвесторов, в том числе из Европейского Союза.

"Последние два года Российская Федерация находится в десятке стран, которые входят в рейтинг инвестиционной привлекательности. В 2018 году Россия заняла в этом рейтинге девятое место, это уже о многом говорит. У России очень емкий и масштабный инвестиционный рынок, и кроме того, много незанятых и нефрагментированных локаций в этом бизнесе", - сказал Барциц.

Тот факт, что во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Россию посетило огромное количество людей, показал, что иностранцы, в том числе европейцы, не считают Россию страной агрессором.

"Они увидели, что народы, которые населяют Россию, очень дружелюбны, что они неотъемлемая часть европейского пространства", - отметил торгпред Абхазии в России.

Олег Барциц затронул и культурный контекст, который также важен для европейцев, призывающих наладить отношения с Российской Федерацией.

"Россия, несомненно, является неотъемлемой частью Европы, и образованные люди прекрасно понимают, что Россия - носитель гигантского культурного багажа. Для них такие фамилии, как Толстой, Достоевский, Чайковский – это не пустой звук, и прекрасно отдают себе отчет в том, что европейская и мировая культура, разумеется, не может признаваться полной и всеобъемлющей без такой составляющей, которая несет в себе российская культура и искусство", - заметил он.

Абхазия, будучи стратегическим партнером Российской Федерации, связанная с ней экономически, политически, культурно, заинтересована в том, чтобы отношения России со всем миром улучшались.

"Конечно же, мы понимаем, что санкции и вынужденные контрсанкции не приносят стабильности, новых темпов развития, это касается и нас в том числе. Когда происходит всплеск острой риторики европейских стран в адрес России, это отражается и на нас", - подчеркнул Барциц.

Он считает, что альтернативы улучшения отношениий между Россией и Европой нет. Олег Барциц отметил, что в современном мире невозможно решить ни один серьезный вопрос в Европе без участия России.

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