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Многоцелевая субмарина: видео спуска на воду атомной подлодки "Новосибирск"

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Sputnik Абхазия
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Ожидается, что субмарину "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" передадут Военно-морскому флоту России в 2020 году.

На предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония спуска на воду первой серийной атомной подводной лодки "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М".

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Команду на спуск "Новосибирска" дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, а церемониальную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан второго ранга Максим Шпирко.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань" и "Новосибирск" обладают следующими характеристиками: водоизмещение 13 800 тонн, глубина погружения – 520 метров, автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел, вместимость экипажа – 64 человека. На вооружении АПЛ находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

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Теги:
подводные лодки, Россия, ВМФ РФ


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