15:51 28 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.03
  • EUR69.03
Поиск

Беспилотник ВВС США провел разведку у черноморского побережья России

© Foto / Bobbi Zapka
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102911/12/1029111247.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191228/1029112183/Bespilotnik-VVS-SShA-provel-razvedku-u-chernomorskogo-poberezhya-Rossii.html

Частота мониторинговых полетов американских беспилотных летательных аппаратов в последние месяцы значительно увеличилась.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk совершил многочасовой полет у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как следует из мониторинговых данных авиационного ресурса PlaneRadar, самолет провел мониторинг вдоль линии разграничения на Донбассе, после приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

Летательные аппараты, принадлежащие странам НАТО, регулярно совершают разведывательные полеты вблизи границ России. Беспилотники часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

© Sputnik / РИА Новости
Быстрые и опасные: "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый беспилотник этого типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Читайте также:

Теги:
Крым, разведка, США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Кольцо света": последнее солнечное затмение 2019 года
"С любимыми не расставайтесь": пожелания жителей Абхазии на Новый год
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться