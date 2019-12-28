Беспилотник ВВС США провел разведку у черноморского побережья России

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk совершил многочасовой полет у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как следует из мониторинговых данных авиационного ресурса PlaneRadar, самолет провел мониторинг вдоль линии разграничения на Донбассе, после приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

Летательные аппараты, принадлежащие странам НАТО, регулярно совершают разведывательные полеты вблизи границ России. Беспилотники часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый беспилотник этого типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

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