Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский 25 декабря запустил флэшмоб #СпутникСила в поддержку портала Sputnik Эстония.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев появился в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" в желтом жилете в поддержку журналистов Sputnik Эстония.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова провела брифинг в желтой жилетке, присоединившись к флэшмобу в поддержку Sputnik Эстония.

"В знак солидарности Мария Захарова предстала в жилетке Sputnik. И я сейчас тоже", — сказал Киселев в эфире программы "Вести недели".

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством "Россия сегодня".

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флэшмоб #СпутникСила в поддержку портала Sputnik Эстония.

Коллег поддержали и журналисты из других Sputnik, в том числе Sputnik Абхазия.

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