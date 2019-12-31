Спасибо за мир: Кадыров поздравил Путина с 20-летием нахождения в руководстве России

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве России и выразил от лица народа своей республики благодарность за уничтожение международного терроризма, передает РИА Новости.

"В Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство. У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах. Вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым Владимир Путин уничтожил терроризм и сохранил целостность России. Чеченский народ на референдуме сделал свой выбор - быть вместе с Россией", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, время, когда Путин возглавил Россию, было самым трудным: "Кризис охватил страну, в экономике царил хаос". Кадыров подчеркнул, что Россия с того времени преодолела многие испытания, окрепла и стала сильной державой.

"Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность. Разрешите доложить: готов по первому приказу выполнить любое ваше поручение!" - резюмировал Кадыров.

Ранее Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме". Путин также рассказал, что, несмотря на его запрет, Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Комментируя получение Рамзаном Кадыровым государственной награды, Путин отметил, что он "указов о награждении Героем России просто так не подписывает".

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