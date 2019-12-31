"Ковбойская" реальность: США вернулись к временам "дикого Запада"

Вашингтон игнорирует сложившиеся традиции дипломатической работы, максимально упрощая стиль своего поведения на международной арене. При этом игнорируется даже протокольная деликатность, несмотря на ощутимые бонусы от нормализации отношений с Москвой.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Накануне нового 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова дала развернутое интервью РИА Новости. Был затронут широкий спектр вопросов международной тематики.

Препятствия для развития отношений России и США

Ряд политиков США в ходе предвыборного процесса делают ставку на "российскую карту", что приводит к блокированию многих возможностей по развитию нормальных отношений Москвы и Вашингтона, считает Мария Захарова.

"Они (американцы — Прим. ред.) осознают, какие бонусы они могут иметь от экономических отношений, политических отношений, от отношений в целом ряде других сфер. Но при этом понимают, сейчас в основном речь идет об упущенных возможностях", — сказала она, отвечая на вопрос о возможном настрое президента США Дональда Трампа и его команды на улучшение отношений с Россией.

Захарова акцентировала внимание на том, что Трамп "в первую очередь, бизнесмен и он все переводит в область цифр и экономических показателей".

С этой точки зрения, полагает дипломат, в Вашингтоне осознают упущенные возможности от ухудшения отношений с Москвой.

"Американцы, как люди прагматичные, прекрасно отдают себе отчет, что они могут получить от развития отношений". Однако, существует "и иная реальность" — политическая среда в США, в которой происходит электоральный процесс.

"Положить ноги на стол"

По мнению представителя МИД России, власти США давно забыли о честной конкуренции и выстраивают внешнюю политику исключительно по принципу собственного удобства.

Мария Захарова обвинила власти США в неуважении устоявшихся норм и правил мировой политики. По ее мнению, официальный Вашингтон вернулся во времена "дикого Запада" и "положил ноги на стол".

"Здесь, мне кажется, нужно понять нынешнюю американскую реальность. И в Госдепартаменте, и в Белом доме она лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности, назовем это так. И, мне кажется, многое вернулось к временам "дикого Запада", о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план", - заявила она, отвечая на просьбу прокомментировать фото, опубликованное администрацией США по итогам визита в Вашингтон главы МИД России Сергея Лаврова.

На снимке запечатлен президент США Дональд Трамп, который сидит за столом в Овальном кабинете, а глава российской дипломатии Сергей Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи на официальных кадрах нетипично в протокольной практике.

© Foto / страница Дональда Трампа в Twitter Дональд Трамп и Сергей Лавров

Похожая ситуация наблюдается и в мировой экономике. По мнению Захаровой, американские власти занимаются протекционизмом, санкциями и политическим вмешательством в мир экономических отношений.

Все во внешней политике США работает по принципу удобства. Теперь всему мировому сообществу приходится жить в условиях, в котором США "положили ноги на мировой стол", подытожила Захарова.

Империализм-реальность современного мира

Империализм стал реальностью в современном мире, уверена Мария Захарова.

"Те труды, которые описывали империализм, они все столетней давности, а то и больше, и, казалось бы, мир-то уже как бы иной. Но сейчас ты понимаешь, что писали провидцы. Это просто реальность, это описание реальности. Вот это он и есть, империализм – то, что сейчас мы наблюдаем", - заявила она.

Дипломат рассказала о механизмах, которые используются в этой системе взаимоотношений между странами.

На первом этапе политическими методами достигается размещение в стране военных баз, контингентов и даже ядерных вооружений другого государства.

На втором этапе создаются условия, для того чтобы привести в эту страну крупных финансово-экономических операторов.

Затем, когда экономика страны становится полностью зависимой от указанного государства, выстраиваются новые правила игры.

При этом размещенные ранее контингенты не позволяют попавшей под влияние стране думать ни в каком ином русле, нежели предлагаемом извне, добавила официальный представитель МИД.

Экодвижения должны быть только на научной основе

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок, заявила Захарова.

По ее словам, дальше можно рассуждать, используют ли Тунберг взрослые, или она сама рано повзрослела, или у нее нет другого выхода в жизни, кроме как идти предлагаемой дорогой.

Также, по мнению дипломата, проблемы экологии и их последствия нельзя упрощать, но деятельность экологических движений должна основываться на научной базе. В качестве примера представитель МИДа привела призывы экоактивистов отказаться от использования натурального меха.

"Кто-нибудь подсчитал, какой урон нанесли и наносят искусственные волокна, искусственные материалы, произведенные за 20–30–40 лет?" — спросила дипломат.

Она напомнила о существовании механизмов, которые выпускают доклады, проводят конференции и занимаются кропотливой научной работой.

"И это почему-то никому не интересно. Зато яркая личность сразу же "решает" массу задач по продвижению некоей идеи. Я считаю, что – при всем понимании и, наверное, даже уважении работы пиарщиков – во всем этом должна быть научная база, без которой "коллективное бессознательное" может привести к непредсказуемым последствиям, иногда с противоположным заданному результатом", - подчеркнула она.

Школьница из Швеции прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда подросток заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах.

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