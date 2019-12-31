Forbes: США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"

По мнению экспертов Forbes, санкции отображают беспомощность США в вопросе строительства "Северного потока-2". Фактически у Соединенных Штатов нет ни одного рычага влияния на Россию и Германию.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Введенные США санкции против проекта строительства газопровода "Северный поток-2" его не остановят. Такое мнение высказали аналитики издания Forbes, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, Вашингтон по меньшей мере на год опоздал с введением ограничительных мер.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", — говорится в статье.



Авторы публикации отмечают также, что "Северный поток-2" всегда был "пощечиной для Украины".

Forbes пишет, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера топлива, Вашингтон лишится одного из аргументов против импорта российского газа. В этом случае ему сложнее будет продвигать в Европе поставки своего сжиженного природного газа.

Ранее аналогичное мнение высказал высокопоставленный сотрудник администрации президента США в комментарии информационно-аналитическому агентству Блумберг. Он напомнил, что реализация проекта почти завершена. В этой связи санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб.

Из-за санкций США швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для "Северного потока-2", свернула работы. Министр энергетики России Александр Новак заверял, что Россия достроит газопровод своими силами и что он будет закончен в 2020 году.

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