Forbes: США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Введенные США санкции против проекта строительства газопровода "Северный поток-2" его не остановят. Такое мнение высказали аналитики издания Forbes, сообщает РИА Новости.
По мнению экспертов, Вашингтон по меньшей мере на год опоздал с введением ограничительных мер.
"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", — говорится в статье.
Авторы публикации отмечают также, что "Северный поток-2" всегда был "пощечиной для Украины".
Forbes пишет, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера топлива, Вашингтон лишится одного из аргументов против импорта российского газа. В этом случае ему сложнее будет продвигать в Европе поставки своего сжиженного природного газа.
Ранее аналогичное мнение высказал высокопоставленный сотрудник администрации президента США в комментарии информационно-аналитическому агентству Блумберг. Он напомнил, что реализация проекта почти завершена. В этой связи санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб.
Из-за санкций США швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для "Северного потока-2", свернула работы. Министр энергетики России Александр Новак заверял, что Россия достроит газопровод своими силами и что он будет закончен в 2020 году.
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