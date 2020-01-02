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Тысячи устаревших актов СССР и РСФСР будут отменены в России в 2020 году

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой "регуляторной гильотины", Минюст России в конце 2019 года подготовил к отмене более 3,7 тысячи актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Тысячи устаревших нормативно-правовых актов времен Советского Союза будут признаны недействительными в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Соответствующие постановления правительства, разработанные Минюстом, вступят в силу в 2020 году за исключением ряда пунктов.

Документы не затрагивают распорядительные и правоустанавливающие акты, имеющие историческое и культурное значение, а также отменяющие действие социальных норм и профессиональные праздники.

Свою юридическую силу утратят те акты, которые содержат устаревшее регулирование, имеют статус "действующие", но не применяющиеся на практике.

На съезде партии "Единая Россия" 23 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что льготы населению, которые гарантировались нормативными актами СССР, сохранятся даже в рамках "регуляторной гильотины", их отмена возможна только после принятия дублирующих документов.

Проект постановления о признании утратившими силу актов РФ и РСФСР 27 ноября 2019 года был внесен в кабмин. Проект о признании не действующими на территории РФ актов СССР размещен для общественного обсуждения.

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