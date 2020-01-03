Российская нефтедобыча достигла советского рекорда

Впервые Российская Федерация подошла к показателям добычи нефти Советского Союза в 1987 году.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. В 2019 году добыча нефти в России выросла до 560,2 миллиона тонн, что превышает показатели 2017 и 2018 годов (549 и 556 миллионов тонн). Об этом сообщает агентство Блумберг.

Таким образом, уровень нефтедобычи поставил рекорд для новейшей истории России после распада Советского Союза.

Кроме того, добыча вплотную приблизилась к рекорду советских времен, который был установлен в 1987 году. Тогда показатель составлял 569,5 миллиона тонн, что эквивалентно 11,25 миллионам баррелей в сутки. Однако с тех времен уровень добычи постепенно снижался. Так, уже в 1996 году он упал до 303 миллионов тонн.

Отмечается, что данного результата Россия смогла добиться несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). ОПЕК и ОПЕК+ (ряд стран, не входящих в организацию) приняли соглашение, которое неоднократно менялось и продлевалось в 2017 году.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции, а также дал прогноз на 2020 год.

Глава Минэнерго спрогнозировал стабильную ситуацию с ценами на топливо в следующем году.

"Даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать", — отметил Новак.

Он заявил, что рост цен внутреннего рынка на бензин и дизельное топливо нивелируется одновременным увеличением ростом цен на внешнем рынке.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Сроки договора неоднократно продлевались, а условия менялись.

В настоящее время он предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллионов баррелей в сутки от уровня октября прошлого года. Из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

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