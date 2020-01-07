Загадочный проект NEON: Samsung представила "виртуальных людей"

Samsung еще в прошлом месяце анонсировала проект с "виртуальным человеком", но не объясняла, что это значит. Только в рамках выставки CES 2020 в Лас-Вегасе компания раскрыла эту идею.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Компания разработала искусственный интеллект, который генерирует 3D-модели несуществующих людей — аватаров. Они могут двигаться, разговаривать, показывать эмоции и выполнять роль виртуальных помощников, сообщается на официальном сайте проекта neon.life.

Эту технологию разработали в лаборатории STAR Labs, которая отвечает за эксперименты внутри Samsung.

В основе Samsung NEON лежит фирменная технология Core R3, позволяющая создавать виртуальных людей. Компьютер генерирует внешность человека, его мимику, движения, голос и прочее.

В представленном ролике, показано несколько цифровых моделей, созданных искусственным интеллектом. Отличить их от настоящих практически невозможно.

Как сообщается, Core R3 может как отсканировать реального человека, сделав его виртуальную модель, так и создать совершенно новую личность. В результате можно получить реалистичного ведущего новостей, киноактера и так далее.

Как пример, на ресепшене отеля может стоять экран с изображением виртуального администратора, который будет встречать гостей. Сценариев применения этой технологии невероятное множество.

В будущем компания планирует лицензировать аватаром NEON другим компаниям. Например, интернет-магазин сможет заказать эксклюзивного виртуального помощника, который будет общаться с посетителями сайта и помогать с выбором товара.

Также можно создать виртуального телеведущего или даже актеров.

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