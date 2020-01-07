Ученые раскрыли тайну "Спасителя мира" да Винчи

Картина кисти Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долго считалась утерянной. В 2017 году ее продали на аукционе "Кристис" за 450 миллионов долларов, и полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и это помогло им раскрыть тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание. Об этом пишет MIT Technology Review.

Картина изображает Христа, держащего стеклянный шар - небесную сферу небес. Подразумевается, что такая сфера должна работать как выпуклая линза, искажая изображение позади нее. Однако одежды Спасителя практически не искажены.

Так как Леонардо да Винчи прекрасно знал, как действует преломление света, много писал об этом в своих тетрадях, но нарисовал сферу именно таким образом, это вызывало много споров у исследователей.

С помощью компьютерной графики ученые установили, что прозрачный шар на картине - это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра, расположенный на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

"Спаситель мира" долгое время считался пропавшим. В 2017 году картину купили на аукционе за 450 миллионов долларов. По информации New York Times, картину приобрел друг наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Позже аукционный дом Christie's сообщил, что покупателем картины стал департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Спустя некоторое время музей-филиал французского Лувра в ОАЭ объявил, что картина будет выставлена у них, однако позже отложил презентацию полотна, после чего в СМИ появилось сообщение о том, что сотрудники музея не знают, где находится "Спаситель мира". В итоге в июне 2019 года стало известно, что картина находится на яхте Мухаммеда бен Салмана.

Читайте также: