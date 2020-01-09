Елизавета II расстроилась: принц Гарри с женой отказались от королевских привилегий

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Британский принц Гарри и его жена, американка Меган Маркл, отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и решили зарабатывать самостоятельно.

"После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри института монархии. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву", — объявили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

"Теперь мы намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать свой долг по отношению к королеве, Содружеству наций и патронируемым нами организациям. Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании нашей новой благотворительной организации", — отметили они.

Королева Великобритании Елизавета Вторая расстроена из-за планов ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

"Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это – объявление войны семье. Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям в ярости", — сообщил источник.

Букингемский дворец заявил, что решение принца Гарри и его супруги Меган покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи создает проблемы, решение которых потребует времени.

"Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время", - заявила журналистам официальный представитель дворца, добавив, что переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на раннем этапе.

Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.

Расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", выделяемого правительством. Грант формируется из процента от прибыли, приносимой принадлежащими короне и находящимися в ведении правительства многомиллиардными владениями. Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.

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