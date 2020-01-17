Промахнулся на 280 метров: пассажиры сняли посадку SSJ-100 на недействующую ВПП

Посадку самолета, который "промахнулся" более чем на 280 метров мимо нужной полосы, снимали пассажиры из салона. На кадрах видно, как лайнер снижается, а затем тормозит по ВПП.

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал, Sukhoi Superjet 100 повреждений не получил. По предварительным данным, экипаж самолета мог совершить ошибку по причине плохой видимости, а также из-за того, что взлетно-посадочные полосы расположены близко друг к другу. Также не исключается версия об ошибке диспетчера.

Ространснадзор начал внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100 в отношении авиакомпании "ИрАэро" и управления госавианадзора.

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