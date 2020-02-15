Эндокринолог рассказала о главных смертельных рисках ожирения

Проблемы с лишним весом чреваты развитием, в том числе, сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из самых распространенных причин смерти в мире.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Серьезные проблемы с лишним весом чреваты развитием опасных заболеваний, ведущих к преждевременной смерти. Об этом предупредила российский врач-эндокринолог Татьяна Маркова.

На первом месте из них - сахарный диабет. Среди страдающих ожирением людей с индексом массы тела 30 и выше практически 30% имеют такой диагноз. Это фактически каждый третий, рассказала Маркова в интервью "Говорит Москва".

Диабет, в свою очередь, нередко приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. А это самая распространенная причина смерти в мире. Кроме того, диабет может вызвать целый ряд серьезных осложнений.

Кроме того, по словам Марковой, ожирение может вызвать синдром апноэ, когда человек может на несколько минут перестать дышать. Особенно это опасно во сне.

Медик отметила, что в России более трети населения имеет проблемы с лишним весом.

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