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Вандалы осквернили могилы выходцев из России на кладбище в Анкаре

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200216/1029467716/Vandaly-oskvernili-mogily-vykhodtsev-iz-Rossii-na-kladbische-v-Ankare.html

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщал, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В столице Турции Анкаре вандалы осквернили на кладбище несколько десятков христианских захоронений. В числе поврежденных оказались могилы выходцев из России, сообщает издание Hurriyet.  

Всего были повалены или разбиты 20 надгробий на кладбище Ортакёй, в той его части, где хоронят немусульман.

Вандалами оказались шестеро подростков. Их поймали охранники кладбища и передали полиции. Однако после допроса подростков отпустили. Им предписано возместить нанесенный ущерб. 

Ранее об антироссийской истерии в турецких соцсетях говорил в интервью Sputnik Турция посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Он также заявил, что после обострения ситуации в сирийском Идлибе ему начали поступать угрозы. Однако, как отметила пресс-атташе российской дипмиссии в Турции, угрожающие послу в соцсетях лишь выплескивают свой гнев и за словами вряд ли последуют какие-либо действия.

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