Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве во время службы

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В центре Москвы вооруженный мужчина напал на прихожан храма во время службы. В результате ранения получили два человека, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в воскресенье утром в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Нападавший был вооружен ножом.
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. Мотивы нападавшего пока не ясны.
Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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