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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве во время службы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200216/1029468090/Muzhchina-s-nozhom-napal-na-prikhozhan-khrama-v-Moskve-vo-vremya-sluzhby.html

Злоумышленник успел ранить двух человек, пришедших на службу. Полицейским удалось его задержать по горячим следам.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В центре Москвы вооруженный мужчина напал на прихожан храма во время службы. В результате ранения получили два человека, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Инцидент произошел в воскресенье утром в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Нападавший был вооружен ножом. 

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. Мотивы нападавшего пока не ясны. 

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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