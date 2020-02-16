Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве во время службы

Злоумышленник успел ранить двух человек, пришедших на службу. Полицейским удалось его задержать по горячим следам.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В центре Москвы вооруженный мужчина напал на прихожан храма во время службы. В результате ранения получили два человека, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в воскресенье утром в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Нападавший был вооружен ножом.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. Мотивы нападавшего пока не ясны.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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