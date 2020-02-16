Мышиные риски: как "заболевание доярок" угрожает офисным работникам

С кистевым туннельным синдром может столкнуться любой человек, который по много часов в день проводит за компьютером.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Кистевой туннельный синдром или синдром запястного канала раньше считался профессиональным заболеванием доярок, но сейчас его рискуют получить по большей части офисные работники. Почему компьютерная мышь не так уж безопасна, и что делать, чтобы избежать неприятных последствий, рассказал радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов.

"Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром", – отметил Юрий Андрусов.

При постоянной работе за компьютером человек выполняет однообразные движения, кисть руки зачастую находится в неудобном положении, запястье напрягается. Как следствие, начинаются боли и онемение пальцев. Это и есть проявления тоннельного синдрома.

Но предотвратить развитие заболевания довольно несложно.

"Самой простой ортопедической профилактикой при работе с компьютерной мышью или клавиатурой является ортопедический коврик либо ортопедическая клавиатура. Из себя они представляют коврик, на котором есть валик", – объяснил врач.

Если использовать специальные аксессуары, то рука будет находится в горизонтальном положении, что минимизирует давление на нервы.

Андрусов посоветовал не медлить с походом к врачу при появлении боли в кистях рук. Если откладывать лечение на потом, то дело может закончиться операцией.

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