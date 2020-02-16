Игра слов: переводчики рассказали о трудностях в работе с Путиным

Переговоры на высшем уровне часто носят гриф "совершенно секретно", и переводчики услышанным не делятся даже со своими близкими.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Переводчики президента России рассказали об опыте работы Владимиром Путиным и о том, с какими сложностями они сталкивались. О трудностях перевода они рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Некоторые фразы президента можно считать непереводимой игрой слов. Точно передать значение фразы на иностранном языке - настоящий профессиональный вызов для переводчика.

"Он (Путин – ред.) сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно", - вспоминает советник Департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков.

Он также вспомнил об одной из ошибок, допущенных им в ходе переговоров с участием российского президента.

"Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он (Путин – ред.) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", - рассказал Садыков.

Третий секретарь Департамента Наталья Красавина вспомнила фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит". Ее долго долго обсуждали в переводческом сообществе и в итоге пришли к выводу, что это "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".

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