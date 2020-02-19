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Стены из человеческих костей нашли во время раскопок в Бельгии

© Sputnik / Ульяна Соловьева
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200219/1029484597/Steny-iz-chelovecheskikh-kostey-nashli-vo-vremya-raskopok-v-Belgii.html

Археологи называют находку уникальной. Они предполагают, что костяные стены могли быть возведены во время расчистки старого кладбища.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Во время раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском Генте археологи нашли стены, выложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.

Ранее в Бельгии не делалось подобных находок. Археологи назвали ее уникальной. 

​Стены построены из костей бедер и голеней взрослых людей. Пространство между ними заполнено черепами. Останки датируются второй половиной XV века, а сами стены, по предварительным оценкам, были возведены в XVII-XVIII веках.

Костяные стены могли быть построены во время расчистки церковного кладбища, считают ученые. Это делалось для освобождения места для новых захоронений. Кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии – специальные места для хранения скелетированных останков, рассказал один из исследователей Яниек де Гризе.

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