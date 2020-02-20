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Штурмовик Су-25 российских ВВС загорелся на военном аэродроме

© Sputnik / Sergei Mamontov
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200220/1029494578/Shturmovik-Su-25-rossiyskikh-VVS-zagorelsya-na-voennom-aerodrome.html

Су-25 - штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя. В российских войсках он получил прозвище "Грач".

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. На военном аэродроме под Липецком загорелся учебно-боевой штурмовик Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел накануне, 19 февраля, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. Оба пилота самостоятельно покинули горящий самолет. Никто из них не пострадал. 

Су-25 - штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".

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